حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 11 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:مهنيًا: يبدو هذا اليوم مناسبًا ويعد محطة تنتقل بعدها إلى فترة إيجابية، وتتوضح أمور كثيرة.عاطفيًا: لا تستسلم لرغبات الشريك، وخصوصًا أن تلبية طلباته تفتح عليك أبوابًا لن تتمكن من إقفالها بسهولة.صحيًا: حين تتعرّض لضغوط كبيرة في العمل، حاول أن تنال قسطًا من الراحة لتستعيد نشاطك وتنطلق مجددًا بفاعلية أكبر.

الثور

مهنيًا: الحظوظ تحالفك والوقت يستعجلك حتى لا تضيّعه سدى، وتعدك بحصاد مثمر جدًا وتغمرك بالتفاؤل والإقدام والاندفاع.

عاطفيًا: ينزعج الشريك من انشغالك عنه لأسباب مهنية أو لأسفار طارئة تفرض عليك الابتعاد عنه باستمرار.

صحيًا: سارع إلى زيارة أخصائي التغذية أو عيادة الطبيب المعالج ليضعا حدًا لشهيتك المفرطة.

الجوزاء

مهنيًا: يوم مناسب لإطلاق المشاريع والقيام بمفاوضات والمشاركة في بعض المؤتمرات، لا تبعثر طاقاتك ولا تدُر في متاهات كثيرة.

عاطفيًا: تجد نفسك مندفعًا للقيام بخطوات مستقبلية تجاه الشريك، لكنّه قد يعلمك أنه غير جاهز مقتنع تمامًا بعد.

صحيًا: اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الإقلاع عن التدخين، فإرادتك أمام امتحان صعب.

السرطان

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن آمال مشرقة على الصعيد المهني، وتصحح بعض المسار الذي يشير إلى مصالحة مع أحد الزملاء.

عاطفيًا: قدرتك على الإقناع تذهل الشريك، فيصبح متشوقًا لسماع اقتراحاتك بشأن كل ما يفيد العلاقة بينكما.

صحيًا: تجنّب الخوض في نقاشات عقيمة قد تتسبب في ارتفاع ضغطك، وابق أعصابك هادئة.

الأسد

مهنيًا: النجاح الكبير يكون حليفك ويغيّر سير الأمور نحو الأفضل بعد إخفاقات غير متوقعة.

عاطفيًا: تعجبك رومانسية الشريك، لكنّ الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات بالكامل.

صحيًا: إذا مارست الرياضة تصبح أكثر مرونة وصبرًا، عليك أن تحاول ممارسة أنشطة رياضية جديدة لزيادة لياقتك البدنية.

العذراء

مهنيًا: يسهل عليك هذا اليوم الأمور، ويفتح صفحة جديدة من العمل والمفاوضات الناجحة.

عاطفيًا: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.

صحيًا: قد تشعر بألم خفيف بعض المفاصل، يكون السبب البرد وبعض الرطوبة.

الميزان

مهنيًا: يبدو هذا اليوم دقيقًا جدًا، ما قد يعني حركة عامة وصراعات، وعملية تقشّف قد تلجأ اليها.

عاطفيًا: تثبت لك الأيام أنّ الشريك أكثر وفاءً مما كنت تتصور، وذلك يرفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما.

صحيًا: لا تهمل صحتك على حساب أمور سطحية، وانتبه لها جيدًا فهي الأهم في كل حياتك.

العقرب

مهنيًا: استفد من هذا اليوم الجديد، إذ يحمل إليك فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خاليًا أو لتوقيع عقد جديد.

عاطفيًا: يوم عاطفي استثنائي يشير إلى حدث ومناسبة اجتماعية سعيدة أو إلى انفراج في قضية عائلية تتبلور في الأيام المقبلة.

صحيًا: لا تقحم نفسك في أعمال الآخرين التي قد تسبب لك الإرهاق والقلق.

القوس

مهنيًا: لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يؤثر في مستقبلك ويترك انطباعًا غير إيجابي حول قدراتك الفعلية.

عاطفيًا: نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح ملفات قديمة كنت قد طويت صفحتها إلى الأبد، حاول أن تبقى بعيدًا عنها فهي لن تنفعك بشيء.

صحيًا: بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها وطبقتها بحذافيرها لتتخلص من السمنة المفرطة.

الجدي

مهنيًا: تصبو إلى الأفضل، ويفتح أمامك هذا اليوم الأبواب والأحلام عبر بعض الزملاء المخلصين لك.

عاطفيًا: خطوات إيجابية تدفعك إلى التقرّب أكثر من الشريك، وتبحث معه الخطوات المستقبلية الحاسمة.

صحيًا: تزيدك النجاحات التي تحققها مهنيًا وعاطفيًا ثقة بالنفس تريحك جدًا.

الدلو

مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

عاطفيًا: تصرفات الشريك اليوم قد تبدو مريبة نوعًا ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من تصرفاته.

صحيًا: تقاوم العوامل النفسية الضاغطة التي تواجهك بالخروج مع الأصدقاء وتمضية أجمل الأوقات.

الحوت

مهنيًا: لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها مهما تكن صعبة وشائكة.

عاطفيًا: العلاقة بالشريك يتحكم فيها المزاج المتقلب، وهذا ما يلجئك إلى قرارات عشوائية في هذا الاتجاه.

صحيًا: تنتصر على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل يوم في حياتك.