حظك اليوم.. برج القوس الخميس 12 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.

عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده.

صحيًا: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.