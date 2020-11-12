حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 12 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: تتحسن الأمور تدريجيًا وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق.



عاطفيًا: الإلحاح المتواصل من قبل الشريك قد يؤثر سلبًا في العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتمًا.

صحيًا: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد لنمو العظام.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.