بعد حكاية «ربع قيراط».. 3 أبراج يهرب أصحابها من المواجهه

آثارت حكاية «ربع قيراط» ضمن مسلسل «إلا أنا» جدلا من لأنها تتعرض لقضية اجتماعية تعاني منها عدد من النساء، وهي النفقة بعد تهرب الزوج بأساليب غير مشروعة، ونرصد أكثر الأبراج تتهرب من المسؤلية وفقًا للخبيرة عبير فؤاد.يعتبر رجل السرطان من غير القادربن على المواجهه خاصة لو كان مخطىء، في المواقف العاطفية، فبعد الحديث معه وعدم اقنتاعه بما يرغب فيه لا يحاول المجادلة بل يهرب في أسرع وقت.

برج الجوزاء

المظاهر خدًاعة، فأصحاب الجوزاء يظهرون قدرة على المواجهه إلا أنه يفكر في عواقب الأمور، وآثرها السلبي عليه، بل لا يسعى في الحديث عن ما خلفه ولا يقبل المجادلة في قراراته بل عندما يواجهه شيء لا يرضى عنه يهرب.

برج الجدي

رجل الجدي لديه هدوء غريب، لامبالاة في مواقف يحتاج فيها للمواجهة، لما لها من آثار نفسية سلبية عليه فهو من الممكن أن يوكل أحدا للمواجهه بدلًا منه، وإذا كان الأمر سينتج عنه عواقب وخيمة لا يواجه من الأساس.