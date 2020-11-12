من بين 12 برجا.. 3 فقط تتمتع بحظ وافر في ديسمبر 2020

- برج الحمل:
يحقق مواليد برج الحمل نجاحا كبيرا مهنيا ويلقون شكر من مديريهم والمسئولين عنهم في العمل، ويتمكنون من كسب الكثير من الأموال وتتفتح أمامهم أبواب الفرص الجديدة ويتمكنوا من الاستفادة من الفرص المقدمة لهم.
- برج العقرب:
عانى مواليد برج العقرب من الكثير من المشاكل والضغوطات خلال عام 2020، فشهر ديسمبر بالنسبة لهم شهر فارق في حياتهم وسيتخلصون من الضغوطات المختلفة، ويبدأون بمشاريعهم الجديدة ويحققون نجاحا كبيرا، واكتساب المزيد من الأموال.
- برج الحوت:
لدى مواليد برج الحوت فرصة كبيرة للانتقال لمرحلة متقدمة في عملهم، حيث يحمل لهم شهر ديسمبر الكثير من المفاجآت لهم ويتمكنون في هذه الفترة من التمتع بثقة كبيرة في النفس وإتمام كل ما ورائهم، حتى الامور العالقة سيتم حلها ويتمتعون بفترة من الهدوء والاسترخاء.
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