من بين 12 برجا.. 3 فقط تتمتع بحظ وافر في ديسمبر 2020

باقي من الزمن شهر واحد فقط على انتهاء عام 2020، ولكن هل يحمل شهر ديسمبر الكثير من الخفايا والمفاجأت لمختلف مواليد الأبراج مثل كل شهور عام 2020؟ تتحدث اليوم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن أكثر مواليد الأبراج حظا في شهر ديسمبر 2020 فهو شهر عدم الاستقرار والتقلب بعدما كان مواليد هذه الأبراج يعتبرون من الأشخاص قليلة الحظ.يحقق مواليد برج الحمل نجاحا كبيرا مهنيا ويلقون شكر من مديريهم والمسئولين عنهم في العمل، ويتمكنون من كسب الكثير من الأموال وتتفتح أمامهم أبواب الفرص الجديدة ويتمكنوا من الاستفادة من الفرص المقدمة لهم.

- برج العقرب:

عانى مواليد برج العقرب من الكثير من المشاكل والضغوطات خلال عام 2020، فشهر ديسمبر بالنسبة لهم شهر فارق في حياتهم وسيتخلصون من الضغوطات المختلفة، ويبدأون بمشاريعهم الجديدة ويحققون نجاحا كبيرا، واكتساب المزيد من الأموال.

- برج الحوت:

لدى مواليد برج الحوت فرصة كبيرة للانتقال لمرحلة متقدمة في عملهم، حيث يحمل لهم شهر ديسمبر الكثير من المفاجآت لهم ويتمكنون في هذه الفترة من التمتع بثقة كبيرة في النفس وإتمام كل ما ورائهم، حتى الامور العالقة سيتم حلها ويتمتعون بفترة من الهدوء والاسترخاء.