9 أبراج يسيطر عليها الحظ سيئ في ديسمبر 2020

باقي من الزمن شهر واحد فقط على انتهاء عام 2020، ولكن هل يحمل شهر ديسمبر الكثير من الخفايا والمفاجأت لمختلف مواليد الأبراج مثل كل شهور عام 2020؟ تتحدث اليوم للدستور خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن أقل مواليد الأبراج حظا في شهر ديسمبر 2020 فهو شهر عدم الاستقرار والتقلب بعدما كان مواليد هذه الأبراج يعتبرون من الأشخاص التي لها حظ وفير.مواليد برج الثور من الأشخاص الأسوأ حظا في شهر ديسمبر 2020، فيمكن أن تقف بعض المعوقات أمام تحقيق اهدافهم ولا يتخلصون من مشاكلهم.

- برج الأسد:

الروتين سيسيطر على حياة مواليد برج الأسد حاليًا ولن يتمكنوا من الخروج من ذلك الروتين الا بانتهاء عام 2020 ويجب عليهم أن يتمتعوا بالإرادة القوية لأنها ستكون سبب النجاح لهم في عام 2021.

- برج الجوزاء:

لا يقوم مواليد برج الجوزاء بالمجهود الكافي واللازم لتحسين ظروفهم لكنهم قليلي الحظ في شهر ديسمبر 2020، ولن يتمكنوا من تخطي مشاكلهم.

- برج السرطان:

سيشعر مواليد برج السرطان بعدم الرضا على أمور كثيرة ستواجههم خلال شهر ديسمبر القادم ولكن بعض طموحاتهم قد تتحقق مع بداية عام 2021 وسيكون حظهم جيد في بعض الأحيان.

- برج الجدي:

الحظ السيء سيكون حليف مواليد برج الجدي في شهر ديسمبر 2020 وستؤثر قلة الحظ على نفسيتهم خاصة ان الغد سيكون أسوأ وأصعب ولذلك سيصابون بالإحباط.

- برج الميزان:

مواليد برج الميزان من الأشخاص قليلة الحظ في ديسمبر 2020، فمع كل محاولة للتقدم سيفاجئون بوقوع أمر يفسد عليهم فرحتهم مهما خططوا واستعدوا بسبب حظهم السيئ خلال ذلك الشهر.

- برج القوس:

مواليد برج القوس يمتلكون شخصية قوية تساعدهم على الوقوف بقوة وصلابة أمام حظهم السيء الذي سيسيطر على حياتهم في شهر ديسمبر 2020 وسيحاولون التقدم إلا أن حظهم القليل سيعاندهم.

- برج الدلو:

ستسيطر الفوضى على حياة مواليد برج الدلو في شهر ديسمبر وسيواجهون العديد من الصعاب من مختلف النواحي وسيظهر عليهم التعب والإجهاد ولكنهم سيفوقون في أول عام 2021.

- برج العذراء:

لن يرى مواليد برج العذراء خلال شهر ديسمبر أي إيجابية وسيكون صعب عليهم بعض الشيء ولكن سيتخطوا الصعاب في أول عام 2021.