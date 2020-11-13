حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 13 نوفمبر 2020

مهنيًا: تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلًا وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعًا بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب.
عاطفيًا: الصبر من أبرز صفاتك، وهذا يجعلك أكثر تقربًا من الشريك ومثالًا يحتذى في المجال العاطفي.
صحيًا: الآلام في الأذنين لها عدة أسباب، فسارع إلى عرض نفسك على الطبيب المختص قبل فوات الأوان.
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