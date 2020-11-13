حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 13 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدى قالت:مهنيًا: لا تتسرع في الحكم على الزملاء إذا لم تكن متأكدًا، فقد تجد نفسك في مواجهة مع الشخص غير المعني بالمواجهة.

عاطفيًا: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل.

صحيًا: إذا بدأت تشعر بأن البدانة تظهر أكثر فأكثر، سارع إلى اتباع حمية مدروسة.

