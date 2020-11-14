حظك اليوم.. برج القوس السبت 14 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: يخبّئ لك هذا اليوم مفاجأة سارّة ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل الماضية، ويساعدك في مجال إعلاني أو ترويجي.

عاطفيًا: يسهل عليك هذا اليوم التواصل البناء ويولد جوًا عذبًا من التفاهم مع المحيط.

صحيًا: استمر في تطبيق الإرشادات الصحية بحذافيرها، ولا تهمل واجباتك الصحية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

