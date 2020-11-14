حظك اليوم.. برج الحمل السبت 14 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبرًا سارًّا.

عاطفيًا: مهما سمعت من انتقادات بشأن تصرّف الشريك معك لا تعرها آذانًا صاغية، أنت وحد الأدرى بمعالجة الأمور.

صحيًا: حاول أن لا تهتم لكلام الآخرين بشأن عدم جدوى ممارسة الرياضة يوميًا، الأيام ستبرهن لهم خطأ كلامهم.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

