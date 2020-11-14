قبل مباراة الليلة.. طالع مصطفى محمد جيد وسيئ لرمضان

وأربكت إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، حسابات المدير الفنى حسام البدرى، ومن المحتمل أن يبدأ اللقاء لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.
وبعيدًا عن الفنيات الخاصة بالمباراة، فيمكن لتوقعات الأبراج أن تتنبأ بتألق اللاعبين، ووفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج جاكلين عقيقى، فطالع لاعب نادى أرسنال جيد، صاحب برج السرطان.
محمد الننى
توقعت خبيرة الأبراج لمولود برج السرطان، بعض التغييرات الثقيلة والسلبية التي تؤثر بشكل كبير على طاقتك، بالإضافة إلى المزيد من التألق فى مباراة الليلة.
طارق حامد
فيما تنبأت للاعب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مواليد برج العقرب، بالتألق أيضا، حال زميل الفريق أحمد سيد زيزو والذى يشهد فترة تألق مع النادى الأبيض فى الفترة الأخيرة.
مصطفى محمد
وعن مصطفى محمد صاحب برج القوس، تنبأت بالمزيد من التألق، محذرة من عدم العصبية والتهور فى اتخاذ القرارات.
رمضان صبحى
رمضان صبحى مولود برج الدلو يوافقه حظ غير جيد، لذا عليه الحذر من القرارات العفوية، والتى يمكن أن تكلف المنتخب الكثير.
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