30 صفة يتمتع بها برج العقرب

العقرب هو البرج الثامن من الأبراج الـ12 من دائرة البروج أي قوس من دائرة مسار الشمس برج من الجهة الجنوبية للسماء. تمر الشمس من برج العقرب من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر تكون الشمس في هذا البرج في أواسط الخريف، وقدمت خبيرة الأبراج والفلك ندى عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، 30 صفة من صفات برج العقرب.



1- إياك أن تسأل مولود برج العقرب سؤالًا سخيفًا لأنه سيرد عليك بإجابة ساخرة أيضًا.

2- مولود العقرب يشعر بعمق شديد بكل كلمة، والطاقة الإيجابية أو السلبية تذهب مباشرة إلى قلبه.

3- هو مراقب جيّد، لكنه يحتفظ بالمعلومات لنفسه فقط.

4- من الصعب أن تفهم مولود العقرب.. ومن الصعب أن ينسى أي شيء سلبي أو إيجابي قمت به معه.

5- مولود العقرب متفهم جدًا، لكنه لن يصبح كذلك إذا أعطاك فرصة لقول الحقيقة وكذبت عليه.

6- يحب الإنطواء لكنه يندمج مع من حوله إن كان لا بد من ذلك.

7- لا تلعب بمشاعر مولود العقرب.

8- من المستحيل أن يعتذر العقرب على صدقهِ حتى ولو كان جارحًا، وعليك أن تتقبله أو أن ترحل.

9- عندما يغضب مولود العقرب فلن تجد مفرًا لك من غضبه الجامح.

10- يتمتع مولود برج العقرب بحدس عالِ تجاه الجميع على الإطلاق.

11- أكثر شيء يكرهه مولود العقرب هو أن يلومه الآخر عن عمل خاطيء، بدل أن يُقدّر أعماله الأخرى الجيدة التي قام بها.

12- مولود برج العقرب واقعي وحالم في نفس الوقت

13- إذا واجه العقرب خلافًا فهو يناقش ولا يسكت، ولا يمكنك أن تبقي فمه مغلقًا.

14- إذا واجه مولود العقرب يومًا سيئًا فسيجعل كل شيء سيئًا من حوله ولن يهتم بك ولا بغيرك.

15- لن تنجح بالتلاعب مع العقرب. فهو وكأنه سيد في علم النفس.

16- يطرح مولود العقرب الكثير من الأسئلة.

17- لا يخاف المجهول، ولا يخاف الظلام، ولا الأشباح.

18- عندما يحبك فيشاركك في كل الخطط التي سيقوم بها.

19- عيبه الأكبر أنه ينفعل ويعبر عن كل ما بداخله من غيض حتى ولو كان من أمامه هم الأبرياء.

20-يبكي مولود العقرب لوحده وبعيدًا عن أعين الناس.

21- يعرف جيدًا كيف يغضب الآخرين وهو بغاية الهدوء!

22- لا يهتم مولود برج العقرب إلا بالعلاقات طويلة الأمد أو تلك العلاقات التي تؤدي إلى الزواج.

23- يطلب المساعدة فقط عندما يكون بحاجة ماسة لذلك.

24- يقول الحقيقة حتى لو كانت جارحة ومؤلمة.

25- يغضبه الغباء.

26- لا يخاف مولود العقرب من المجهول لأنه يمثل المجهول بحد ذاته.

27- يشعر مولود العقرب بأنه وحيد وبأن لا أحد يفهمه.

28- يشعر بالسعادة عندما يجد شخصًا ما يفهمه حتى ولو كان هذا الآخر مجنونًا.

29- يعتقد البعض أن العقرب شرير لكنه في الحقيقة فهم من الشخصيات اللطيفة والطيبة والعميقة.

30 – يهتم مولود العقرب بالشؤون الروحية أو بكل ما هو بعيد وليس بمتناول العامة لذا تجده مثقفًا وممتلئًا.

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