تعرف على أكثر الأبراج ضعفًا أمام الأكل

كشفت خبيرة الأبراج ندي عادل عن 6 أبراج تُصنَّف على أنها الأكثر ضعفا أمام الطعام وهي كالآتي:برج العقرب:يأتي برج العقرب في المرتبة الأولى، حيث يُعتبر مواليده من أكثر الأبراج التى تعشق الأكل وتنفق أموالهم فى سبيل تجربة أنواع وأصناف جديدة من الحلويات كل يوم.

برج الميزان

أصحاب برج الميزان يعتبرون من ذوق مختلف، فطعامهم مُختار بعناية، ويحبون دائمًا أن يجملون أطباقهم وتقديمها فى أشكال بديعة.

برج الأسد

برج الأسد حيث لمواليد هذا البرج فلسفة مختلفة فى الأكل، فيعتبرون الطعام من أكثر الأشياء القيِّمة فى الحياة، ويُحبُّون دائمًا أن يُكافئوا أنفسهم بوجبة لذيذة ومميزة بعد يوم طويل ومُتعب.

برج الثور

يحب مواليد برج الثور الطعام، لدرجة الشراهة، وأكلاتهم المفضلة الباستا، والبطاطس المحمرة، والبيتزا، وغيرها من الأكلات التى تزيد الوزن.

برج السرطان

يعشق مواليد هذا البرج الأكل، ويحبون أن يُنوِّعوا فيه، كما يُحبُّون دخول المطبخ والقيام بعمل أكلات خاصة له، وتوجد هذه الصفة فى أنثى السرطان بشكل أكثر من الرجل.

برج الجدي

لا يُعتبرون من هؤلاء الذوَّاقة، الذين ينتقون الطعام بعناية، لكنهم محبون للأكل بشكل عام، ولا يمكن أن يستغنوا عنه، ودائمًا ما ينفسوا عن غضبهم وطاقتهم فى الأكل.