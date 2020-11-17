حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الأيام السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.

عاطفيًا: لا تؤجل الأمور العاجلة، فالتراكم ليس في مصلحتك، وهو سيحدّ من قدرتك على تسيير الأمور بسهولة مع الحبيب.

صحيًا: ممارسة الرياضة تحت قيادة مدرب أو ما شابه يشعرك بالتقيد، لذا اعتمد على نفسك في ممارسة الرياضة وتجربة الأنشطة الجديدة.