حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تشهد يومًا مميزًا من العلاقة المهنية الرائعة، استفد منها قدر المستطاع، وتقرب من الزملاء.

عاطفيًا: الأجواء الجيدة ضرورية، ذلك يساهم في إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وملاقاة الحبيب بنفسية مرتاحة.

صحيًا: إذا كنت تعاني وضعًا صحيًا ما، فقد يتفاقم الأمر أو يستدعي علاجًا سريعًا، لن يطول الأمر، فكل شيء يعود إلى طبيعته.

