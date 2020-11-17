حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

مهنيًا: تشهد يومًا مميزًا من العلاقة المهنية الرائعة، استفد منها قدر المستطاع، وتقرب من الزملاء.
عاطفيًا: الأجواء الجيدة ضرورية، ذلك يساهم في إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وملاقاة الحبيب بنفسية مرتاحة.
صحيًا: إذا كنت تعاني وضعًا صحيًا ما، فقد يتفاقم الأمر أو يستدعي علاجًا سريعًا، لن يطول الأمر، فكل شيء يعود إلى طبيعته.
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