حظك اليوم.. برج الجدي الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الجدي، قالت:

مهنيًا: قد يغيب فريق او شخص كنت تعوّل عليه الكثير وربما تضطر الى تأجيل رحلة بسبب بعض التعقيدات.



عاطفيًا: اندفاع الشريك لإرضائك يورّطه في بعض المشكلات، لكنّ ذيول هذه المشكلات تكون موقتة.

صحيًا: لا ترهق نظرك في كثرة المطالعة، وخصوصًا في المساء، بل خذ قسطًا من الراحة.