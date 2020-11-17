حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويؤهّلك لعمل جديد ويبرز مهاراتك، ولن تتهرب من المسؤوليات وتبادر إلى جديد.
عاطفيًا: الشريك ينتظر منك مبادرة تجاهه بعد الجفاء الذي أظهرته في تعاملك معه.
صحيًا: أنت المسؤول عن تدهور صحتك، لأنك لم تلتزم إرشادات الطبيب
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