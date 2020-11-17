حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويؤهّلك لعمل جديد ويبرز مهاراتك، ولن تتهرب من المسؤوليات وتبادر إلى جديد.

عاطفيًا: الشريك ينتظر منك مبادرة تجاهه بعد الجفاء الذي أظهرته في تعاملك معه.

صحيًا: أنت المسؤول عن تدهور صحتك، لأنك لم تلتزم إرشادات الطبيب

