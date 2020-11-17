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حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

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قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الدلو، قالت:

مهنيًا: لا بد من إيجاد مخارج سريعة من الأزمة التي أنت عرضة لها، وقد تجبر على الإقدام على خطوة جريئة جدًا.

عاطفيًا: أنت مفعم بالانفعالات والمشاعر الكبيرة والحب، قد تشرق بجاذبية لا مثيل لها وتمارس سحرك.

صحيًا: تولي آخر الدراسات العلمية المتعلقة بالشأن الصحي الاهتمام الكبير، وتطبق الإرشادات الصحية المفيدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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