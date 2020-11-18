حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: يوم ضاغط يتحدث عن خسارة محتملة لموقع أو مناقصة أو رهان، خفف من التبجح بنفسك فقد تلام على ذلك.

عاطفيًا: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعًا من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر.

صحيًا: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصًا بعد الجهود التي بذلتها أخيرًا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد.