حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: يوم مهم يعدك بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد، وتتخلص من مشكلة عالقة.

عاطفيًا: من الأفضل أن تعالج المسائل العالقة مع الشريك، المماطلة قد توصلكما إلى نتائج غير مضمونة.

صحيًا: تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعدًا.