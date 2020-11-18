مهنيًا: يوم مهم يعدك بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد، وتتخلص من مشكلة عالقة.
عاطفيًا: من الأفضل أن تعالج المسائل العالقة مع الشريك، المماطلة قد توصلكما إلى نتائج غير مضمونة.
صحيًا: تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعدًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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