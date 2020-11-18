حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنياً: يشير هذا اليوم إلى عملية شرائية أو إلى استثمار لبعض المدّخرات، وتتحقق الطموحات والأهداف التي رسمتها.

عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة.

صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.