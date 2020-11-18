حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر٢٠٢٠، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تعيش يوما مثمرا يميزك بإشراق كبير ويشعرك بالقوة والنفوذ وتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر مواهبك لاستغلال الفرص.

عاطفيًا: يجب ألا يدوم الخلاف مع الشريك طويلًا، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف.

صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.