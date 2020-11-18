حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

مهنيًا: لا تؤجل شيئًا للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئنًا إليها.
عاطفيًا: الفترة المقبلة تتطلب منك استجماع أفكارك، للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا على الصعيد العاطفي.
صحيًا: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.
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