حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: لا تؤجل شيئًا للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئنًا إليها.

عاطفيًا: الفترة المقبلة تتطلب منك استجماع أفكارك، للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا على الصعيد العاطفي.

صحيًا: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.