حظك اليوم.. برج الجدي الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

مهنيًا: يوم جيد ايجابي يحمل إليك هدية أو عرضًا أو محضرًا أو دعوة مهمة، وتدخل معتركًا جديدًا وتزداد محبة الزملاء لك.
عاطفيًا: تخرج من مواجهة شرسة مع الشريك بانتصار بارز، وذلك طبيعي لأنك صاحب حق.
صحيًا: تندفع للقيام بكل ما يعود بالفائدة على صحتك، وهذا أمر جيد ويسجل في مصلحتك.
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