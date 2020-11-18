حظك اليوم.. برج الجدي الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، الأربعاء 18 نوفمبر٢٠٢٠، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: يوم جيد ايجابي يحمل إليك هدية أو عرضًا أو محضرًا أو دعوة مهمة، وتدخل معتركًا جديدًا وتزداد محبة الزملاء لك.

عاطفيًا: تخرج من مواجهة شرسة مع الشريك بانتصار بارز، وذلك طبيعي لأنك صاحب حق.

صحيًا: تندفع للقيام بكل ما يعود بالفائدة على صحتك، وهذا أمر جيد ويسجل في مصلحتك.