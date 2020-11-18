حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

مهنيًا: يوم متطلب يفرض عليك النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلات، وتقودك الأحداث إلى تسوية لا بد منها.
عاطفيًا: طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقًا، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيدًا.
صحيًا: تعامل مع محيطك بلطف وهدوء، وانتبه لأعصابك وخفف من العمل المرهق.
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