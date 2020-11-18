حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

مهنيًا: قد تجد نفسك مجبرا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئًا معهم.
عاطفيًا: يسألك الشريك رأيك في العلاقة بينكما، ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما.
صحيًا: تتوج جهدك الذي بذلته في تطبيق الإرشادات الصحية برحلة تمضي خلالها أجمل أوقات الترفيه.
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