حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر٢٠٢٠، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: قد تجد نفسك مجبرا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئًا معهم.

عاطفيًا: يسألك الشريك رأيك في العلاقة بينكما، ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما.

صحيًا: تتوج جهدك الذي بذلته في تطبيق الإرشادات الصحية برحلة تمضي خلالها أجمل أوقات الترفيه.