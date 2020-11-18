حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٠

مهنيًا: يوم جيد يتحدث عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو حتى عن عقد مثمر جدًا أو عمل تصبو إليه.
عاطفيًا: قرارات غير مبرّرة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيرًا.
صحيًا: عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.
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