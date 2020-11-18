«عقرب».. ماذا تقول الأبراج في علاقة أحمد حلمي بمنى زكي؟

أحمد حلمي ومنى زكي
وتوضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد تأثير انتماء الزوجين للبرج نفسه على علاقتهما بالسلب أو بالإيجاب وما مواطن الاتفاق والاختلاف الخاصة بهما.
تقول «فؤاد»: «أهم ما يميز شخصيات برج العقرب العند والعاطفة، فهو من الأبراج المائية التي تتميز بالقوة والصلابة والصدق والوفاء، فمن السهل للغاية تواصل العقرب مع شريكه العقرب مثله فهما متشابهان في الصفات وتستمر علاقتهما العاطفية طويلًا».
العلاقة رومانسية للغاية بينهما ويتفقان على أغلب النقاط داخل المنزل، والعلاقة قائمة على التقدير والاحترام بينهما.
يعشق كل منهما تكوين الأسرة والأجواء الهادئة كما أنه من الشخصيات التي تميل إلى الوحدة والتفرد هذا لا يفسد علاقتهما إطلاقًا فهما يصلان لدرجة من التفاهم قوية.
يعد برج العقرب من الأبراج الغيورة للغاية، ولكن طالما هناك ثقة تجمعهما نجد أن الغيرة هادئة وفي نصابها الطبيعي ولكن هذا البرج يحدد خطوطًا حمراء لا يجب على الشريك تخطيها حتى لا يدمران العلاقة بينهما.
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