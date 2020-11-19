حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 19 نوفمبر 2020

الحمل:
مهنيًا: كن حذرًا فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، إشحن نفسك بالطاقة اللازمة.
عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا على رفض الاستجابة لرغبات الشريك، وهذا يوتر العلاقة بينكما لكنها تكون عابرة ومؤقتة.
صحيًا: ردود الفعل الغاضبة غالبًا ما تؤدي إلى الانفعال، لذلك تريث قليلًا قبل إطلاق الأحكام العشوائية.
الثور
مهنيًا: بعد النجاح الذي حققته أخيرًا في العمل، باتت معنوياتك مرتفعة وتعزّز موقعك بين الزملاء.
عاطفيًا: توقّع ابتداءً من اليوم لقاءً حارًّا أو خبرًا مناسبًا على الصعيد العاطفي، ولا تغلق بابك.
صحيًا: أوضاعك الصحية تكون جيدة وأنصحك باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى الراحة والاسترخاء.
الجوزاء
مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم توضيح بعض الأمور وتحرك بعض المساعي في اتجاه أفضل.
عاطفيًا: تكون والشريك تحت الأضواء، وتجدان بانتظاركما استحقاقات مهمّة قد تعكر صفو حياتكما العاطفية.
صحيًا: لا تبالِ بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته.
السرطان
مهنيًا: يبلغ التشنّج أوجه بسبب لقاء مهم، لا تراهن على تطور الأحداث، لكن حافظ على التفاؤل ودافع عن صلاحياتك ومصالحك بصورة إيجابية.
عاطفيًا: تعيش رغبة داخلية قوية لتطوير وضعك العاطفي، ذلك قد تكون له مضاعفات إيجابية متعددة، فتفاءل بالخير.
صحيًا: أنت سريع الانهيار أمام أي خبر سيىء، ما ينعكس سلبًا على صحتك، فحاول أن تضبط أعصابك.
الأسد
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن تغيير في الأفق يدل على نهاية مرحلة أو أمر ما مهم في حياتك يساعدك على تحقيق استقرار مهني.
عاطفيًا: الأولوية في حياتك تبقى للشريك، وهذا يمنحه مزيدًا من الثقة للوقوف إلى جانبك ودعمك باستمرار.
صحيًا: ينتابك شعور بأنك ستصاب بمرض تنتكس صحتك على أثره، هذا مجرد وهم فلا تقلق.
العذراء
مهنيًا: تتاح لك الفرصة لبعض المغامرة، وربما تحظى بدعم وموافقة من أحد الزملاء الذي يثق بخطواتك.
عاطفيًا: وقوفك إلى جانب الشريك يزيد إعجابه بك، ويعزّز الثقة الموجودة بينكما، ويزيدك حبًا وإخلاصًا له.
صحيًا: الارتباك الحاصل في بعض مشاريع أحد أفراد الأسرة يثير الاضطراب لديك.
الميزان
مهنيًا: قد تجد نفسك أمام امتحان صعب، لكنّ ذلك قد يساعدك على اختبار قدراتك الحقيقية في مواجهة المصاعب.
عاطفيًا: لا تبالغ في ردّ فعلك مع الشريك، فهو حسّاس جدًا لكنه لا يحتمل الأخطاء المتكررة.
صحيًا: حاول أن تخفف من تناول الطعام مساء، وتناول وجبه خفيفة مكونة من بعض الخضراوات.
العقرب
مهنيًا: تستعيد الثقة بنفسك، وقد تسهل دروب السفر للعمل أو للاستجمام وتطمئن الخواطر وتحصل على فرصة للمصالحة.
عاطفيًا: لن يعاكسك الحظ في كل ما تقوم به، وتحقق الغايات المرجوة مما تخطط له مع الشريك.
صحيًا: لا تنفعل أمام أيّ أمر، ومهما حاول الآخرون استفزازك لإثارة عصبيتك فلن ينجحوا في ذلك.
القوس
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم عملًا بنَّاء وتُتاح لك فرص استثنائية، لكي تنجح في حملة كبيرة تستقطب فيها التأييد.
عاطفيًا: مهما بذلت من جهود، فإنك قد لا تجد من يقدّرك سوى الشريك، وهذا أمر جيد.
صحيًا: خفف من رفع الأشياء الثقيلة فقد تعرّض ظهرك لآلام حادة تضطر على أثرها إلى الخضوع لعملية جراحية.
الجدي
مهنيًا: تستطيع السيطرة على أمورك على نحو أفضل، وتتلاحق الأنشطة فتكاد لا تجد وقتًا لإنجاز كل ما يترتب عليك.
عاطفيًا: كُن صابرًا مع الشريك، تبدأ يومك معه بهدوء وتنهيه بطريقة رائعة تذهله.
صحيًا: تجنب كل من يحاول إثارة عصبيتك، وحاول الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.
الدلو
مهنيًا: يوم ضاغط نوعًا ما، وقد ينتابك الحزن لإهمال الزملاء أمرك، فهدئ من روعك ولا توبّخ أحد.
عاطفيًا: تريث كثيرًا قبل أن تبدي موافقتك على اقتراح من قبل الشريك، لأن الندم قد لا يفيدكما لاحقًا.
صحيًا: تدرك جيدًا في قرارة نفسك أن وضعك الصحي الدقيق يتطلب ممارسة الرياضة بانتظام.
الحوت
مهنيًا: تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلًا وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعًا بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب.
عاطفيًا: التسرع في القرارات الحاسمة مرفوض، ولا سيما أنّ علاقتك بالشريك على شفير الهاوية.
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليتلاعبوا بوضعك الصحي من خلال إسدائك إرشادات غير مدروسة طبيًا.
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