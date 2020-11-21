حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 21 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من قدرات مهنية لإثبات جدارتك، وهذا يعزّز موقعك العملي.

عاطفيًا: الغيرة تؤدّي إلى أمور معقدة، لكن لا تبالغ في ردات فعلك لأنك تصل إلى طريق مسدود.

صحيًا: تبدو شاحب اللون، غائر العينين، بسبب الإرهاق في العمل، حاول أن تخفف بعض الشيء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.