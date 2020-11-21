حظك اليوم.. برج القوس السبت 21 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: من كان يتمتع بصفاتك يجب ألا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجددًا نحو مستقبل أفضل.

عاطفيًا: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصًا أنه تحمل الكثير بسببك.

صحيًا: كثرة الضغط الذي تتعرض له يسبب لك وضعًا صحيًا غير مستقر.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.