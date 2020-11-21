حظك اليوم.. برج الميزان السبت 21 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: تطلق مشروعًا أو تنتصر لقضية أو تفرح ببعض الأخبار، وتدفعك الظروف إلى الخروج من مكانك.

عاطفيًا: تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك أو ربما تغامر في مجالات جديدة باحثًا عن اللهو والمرح.

صحيًا: أكثر من شرب الماء ولا سيما في الصباح قبل تناول أي طعام، فهو يفيد الكليتين وينقيهما.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

