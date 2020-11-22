حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 22 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم عملًا بنَّاء وتُتاح لك فرص استثنائية، لكي تنجح في حملة كبيرة تستقطب فيها التأييد.

عاطفيًا: لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر للانقضاض عليك، يستحسن استيعابه سريعًا.

صحيًا: لا تكثر من الجلوس وعدم القيام بحركة تفيد في تحريك عضلات جسمك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.