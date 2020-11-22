حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 22 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تفقد السيطرة على نفسك وتلجأ إلى العنف، فكن حذرًا وابحث عن الاتزان والاعتدال.

عاطفيًا: عدم مصارحة الشريك لن يكون جيدًا، وقد تزداد الهوة بينكما وتخرج سريعًا إلى العلن.

صحيًا: بادر إلى القيام بكل ما يريحك ويخفّف الضغط عنك فأنت الرابح في النهاية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.