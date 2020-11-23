حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 23 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: تتوضح بعض النقاط ويزول التباس سابق ابتداءً من اليوم، وتتقدّم في مهنتك أو في أعمالك وتشعر بشيء من الارتياح.

عاطفيًا: قرارات حاسمة لكن إيجابية تجاه الشريك، وتجد نفسك غير مضطر إلى تحديد مسار الأمور في المستقبل القريب.

صحيًا: تباشر المشي مدة ساعة يوميًًا بعدما أدركت أن صحتك بحاجة إلى ذلك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.