حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 23 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: لن تواجه هذا اليوم منافسًا قويًا ولن تتعثر مساعيك الحثيثة، لذلك ثابر ولا تتوقّف طويلًا عند المطبّات.

عاطفيًا: تمارس تصرّفًا في غير مكانه، لكنّ تسامح الشريك يعفيك من دفع الثمن المستحق إزاء ذلك.

صحيًا: تهتم بقضايا صحية بغية المحافظة على رشاقتك، ويستشيرك المقربون في قضايا مهمة على هذا الصعيد.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.