حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 23 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تتاح أمامك حرية التصرف كما تريد، وتفاوض بمهارة، لكن لا تعرّض نفسك للفضائح.

عاطفيًا: قاوم الغيرة بأساليب مجدية، ولا تفش أسرارك لأشخاص عرفتهم أخيرًا لأنهم قد يستغلون وضعك.

صحيًا: تجنب الذين يستفزونك ويثيرون عصبيتك، وإلا دفعت الثمن من صحتك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.