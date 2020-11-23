حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 23 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: تعالج مسائل كثيرة وتبدو متفائلًا وتتوصّل إلى حسم وإنجازات وحلول، مدفوعًا بحيويّة مرتفعة وإرادة قوية وحدس صائب.

عاطفيًا: استمع إلى نصائح الشريك واعمل بها، فإذا واظبت على ما أنت عليه تكون الخاسر الأكبر.

صحيًا: حاول القيام بالركض ولو عشر دقائق كل يوم، فهو مفيد للقلب.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.