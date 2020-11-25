حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 25 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:مهنيًا: في الجو فقدان للصبر وتوتر وعدائية، لا تتهرب من تحمّل المسؤولية، يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط إضافية.

عاطفيًا: تعيش أجواء خياليّة من المغامرات تكتفي بجمالها وروعتها مع الشريك.

صحيًا: من المفيد أن تقرر السفر والترفيه عن نفسك، فأنت بحاجة إلى ذلك.