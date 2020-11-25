حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 25 نوفمبر 2020

مهنيًا: قد تجد نفسك أمام مفكّرة حافلة بالمواعيد، فحاول أن تنظم أوقاتك لئلا تقع في الفوضى غير المبرَّرة.
عاطفيًا: تحاشَ التهرّب من المسؤوليات، أنتَ بحاجة إلى تعاطف الحبيب معك فلا تستفزّه.
صحيًا: جدّد نشاطك واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة إذا كان الطقس جيدًا
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