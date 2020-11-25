حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 25 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: قد تجد نفسك أمام مفكّرة حافلة بالمواعيد، فحاول أن تنظم أوقاتك لئلا تقع في الفوضى غير المبرَّرة.

عاطفيًا: تحاشَ التهرّب من المسؤوليات، أنتَ بحاجة إلى تعاطف الحبيب معك فلا تستفزّه.

صحيًا: جدّد نشاطك واطرح على المقربين فكرة القيام برحلات ونزهات في الطبيعة إذا كان الطقس جيدًا

