حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 25 نوفمبر 2020

مهنيًا: تستعيد الثقة بنفسك، وقد تسهل دروب السفر للعمل أو للاستجمام وتطمئن الخواطر وتحصل على فرصة للمصالحة.
عاطفيًا: الواقعية مطلوبة على نحو أساسي لحسم الأزمات العالقة، فكن مستعدًّا للمواجهة.
صحيًا: قد يصاب أحد الأشخاص المقرّبين منك بوعكة صحية تسبب لك القلق والاضطراب مدة قصيرة.
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