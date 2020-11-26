حظك اليوم.. برج القوس الخميس 26 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: الفرصة مناسبة اليوم للتخلص من الضغوط وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.

عاطفيًا: قد تتحمّس لأحد الأشخاص، لكنّك لا تجرؤ على التعبير عن ذلك، أو تحافظ على مشاعرك متكتّمة، بعيدًا من عيون الآخرين.

صحيًا: شفاء أحد الأصدقاء من مرض لازمه مدة طويلة يشعرك براحة كبيرة ويفرحك جدًا.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

