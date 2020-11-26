حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 26 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيًا: تكون التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة كما هو مخطط له.

عاطفيًا: ينبغي أن تكون أكثر صبرًا مع الشريك، وأن تتحمّل تجاوزاته وخصوصًا إذا كانت غير متعمدة.

صحيًا: مهما فعلت للتخلص من الآلام التي تنتابك في المعدة، فلن تنجح ما لم تستشر طبيبك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

