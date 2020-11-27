حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 27 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيًا: جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات.

عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.

صحيًا: لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبرًا على زيارة أندية الرياضة.