حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 27 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الثور على النحو التالي:مهنيًا: يضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة.

عاطفيًا: قد تساعدك آراء الشريك في بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك قد يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها منذ مدّة.

صحيًا: أوضاعك الصحية على أفضل ما يرام وأولئك الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم، ينجحون بشكل مؤكد.