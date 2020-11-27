حظك اليوم.. برج القوس 27 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:مهنيًا: حاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ هلى هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمك.

عاطفيًا: تصطدم ببعض العراقيل التي تجعلك محبطًا، لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة فكن مستعدًا.

صحيًا: قد تصاب بمرض يسبب لك بعض المضاعفات، لكن براعة طبيبك تضع حدًا له.