حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 27 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم، لجميع الأبراج الفلكية اليوم الجمعة على النحو التالي:

مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.

عاطفيًا: عليك أن تتفهم مخاوف الشريك، فهو أكثر اطلاعًا على الوضع العائلي ويدرك أبعاد الخطأ.

صحيًا: يستحسن أن تخفف من تناول المشروبات الغازية والإكثار من شرب المياه.

الثور

مهنيًا: يضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة.

عاطفيًا: قد تساعدك آراء الشريك في بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك قد يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها منذ مدّة.

صحيًا: أوضاعك الصحية على أفضل ما يرام وأولئك الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم، ينجحون بشكل مؤكد.

الجوزاء

مهنيًا: يستحسن أن تنفذ المطلوب منك بنفسك، ولا تعتمد على الآخرين وخصوصًا أنك ستدفع ثمن أي هفوة قد تنتج من ذلك.

عاطفيًا: تعيش رومانسية محتملة أو تلتقي شخصًا مميزًا يقلب حياتك رأسًا على عقب.

صحيًا: بإمكانك التوصل إلى ما ترغب به على الصعيد الصحي شرط التمتع بإرادة صلبة.

السرطان

مهنيًا: تتحسن الأمور تدريجيًا وينشط بعضهم من أجل إظهار حقيقة حاولت جهة نافذة طمسها في السابق.

عاطفيًا: التفاهم مع الشريك هو أقصر السبل للوصول إلى علاقة سليمة بعيدًا عن الشوائب والمطبات.

صحيًا: قد تثير أعصابك بعض التطورات وتعبّر عن نفسك بغضب كبير، لكن سرعان ما تهدأ.

الأسد

مهنيًا: لا تسمح لأحد أن يُخرّب عليك حياتك، مزاج الناس مشكلتُهم هم وليس مشكلتك انت، والارتفاع عن الهموم البسيطة قد يساعدك في اتخاذ القرارت المهمة والمصيرية.

عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك مزيدًا من الوقت والاهتمام، فهو يشعر بأنه مهمّش على نحو كبير.

صحيًا: قد تمر اليوم بوضع صحي صعب بعض الشيء، لكن الأمور سرعان ما تعود إلى طبيعتها.

العذراء

مهنيًا: جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات.

عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.

صحيًا: لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبرًا على زيارة أندية الرياضة.

الميزان

مهنيًا: يوم مثمر ونشيط لك أيها المجتهد والمثابر، لا تُهمل عملك ولا تتكاسل ولا تتردد في الإقدام على خطوات جريئة.

عاطفيًا: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحًا وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية.

صحيًا: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

العقرب

مهنيًا: تلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك، وتطلّ على تغييرات وتسمع عن أزمات مالية تخص بعض المقربين.

عاطفيًا: تعير الحبيب كل أهمية تُذكر، وتحاشَ الخلاف كليًّا ولا سيّما اذا كان الحبيب يعاني أزمة ما.

صحيًا: إذا أردت الحصول على جسم رشيق، انتبه إلى طعامك ومارس الرياضة بانتظام.

القوس

مهنيًا: حاول أن تكون أكثر جدية في العمل، وحافظ هلى هدوئك المعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعترض تقدمك.

عاطفيًا: تصطدم ببعض العراقيل التي تجعلك محبطًا، لكن ساعة الحقيقة مع الشريك باتت قريبة فكن مستعدًا.

صحيًا: قد تصاب بمرض يسبب لك بعض المضاعفات، لكن براعة طبيبك تضع حدًا له.

الجدي

مهنيًا: تتغيّر المعطيات لمصلحتك، وتبدأ عجلة العمل بالتحرّك السريع. تدور الأحداث بشكل ديناميكي.

عاطفيًا: حاول أن توضّح وجهة نظرك للشريك، لأنّ الغيرة بدأت تطرق بابه بقوة.

صحيًا: زيارة بعض المتاجر التجارية الكبرى برفقة العائلة أو الأصدقاء تنعكس إيجابًا على نفسيتك.

الدلو

مهنيًا: تستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابك.

عاطفيًا: حاول أن تتقرب أكثر من الشريك اليوم وامنحه المزيد من الحنان والعطف وتفهم وضعه المحرج.

صحيًا: كثرة السعال ليلًا ربما يكون سببه علة ما في الرئتين، اتصل بطبيبك ليحدد لك موعدًا يعاينك فيه.

الحوت

مهنيًا: تتخلص اليوم من أزمة مهنية مستجدة سببها أحد الزملاء النكديين، وتستعيد نشاطك المعهود وقابليتك على العمل.

عاطفيًا: يسعدك الشريك بأفكاره البنّاءة، ويساعدك لتتجاوز المشاكل التي تخشى تأثيرها في العلاقة.

صحيًا: تتلقى العلاج الضروري اليوم، وتتخلص من بداية مرض كاد يسبب لك مضاعفات صحية خطرة.