حظك اليوم.. برج الحمل الجمعة 27 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل على النحو التالي:مهنيًا: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك.

عاطفيًا: عليك أن تتفهم مخاوف الشريك، فهو أكثر اطلاعًا على الوضع العائلي ويدرك أبعاد الخطأ.

صحيًا: يستحسن أن تخفف من تناول المشروبات الغازية والإكثار من شرب المياه.