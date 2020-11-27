حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 27 نوفمبر 2020

مهنيًا: لا تسمح لأحد أن يُخرّب عليك حياتك، مزاج الناس مشكلتُهم هم وليس مشكلتك انت، والارتفاع عن الهموم البسيطة قد يساعدك في اتخاذ القرارت المهمة والمصيرية.
عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك مزيدًا من الوقت والاهتمام، فهو يشعر بأنه مهمّش على نحو كبير.
صحيًا: قد تمر اليوم بوضع صحي صعب بعض الشيء، لكن الأمور سرعان ما تعود إلى طبيعتها.
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