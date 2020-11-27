حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 27 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الاسد على النحو التالي:مهنيًا: لا تسمح لأحد أن يُخرّب عليك حياتك، مزاج الناس مشكلتُهم هم وليس مشكلتك انت، والارتفاع عن الهموم البسيطة قد يساعدك في اتخاذ القرارت المهمة والمصيرية.

عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك مزيدًا من الوقت والاهتمام، فهو يشعر بأنه مهمّش على نحو كبير.

صحيًا: قد تمر اليوم بوضع صحي صعب بعض الشيء، لكن الأمور سرعان ما تعود إلى طبيعتها.