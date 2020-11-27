حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 27 نوفمبر 2020

مهنيًا: يستحسن أن تنفذ المطلوب منك بنفسك، ولا تعتمد على الآخرين وخصوصًا أنك ستدفع ثمن أي هفوة قد تنتج من ذلك.
عاطفيًا: تعيش رومنسية محتملة أو تلتقي شخصًا مميزًا يقلب حياتك رأسًا على عقب.
صحيًا: بإمكانك التوصل إلى ما ترغب به على الصعيد الصحي شرط التمتع بإرادة صلبة.
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